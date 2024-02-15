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Yaşar Güler, NATO Toplantısı'na katıldı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO'da düzenlenen Savunma Bakanları Toplantısı'nın ilk oturumuna iştirak etti.

Yaşar Güler, NATO Toplantısı'na katıldı mask

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO'da düzenlenen Savunma Bakanları Toplantısı'nın ilk oturumuna iştirak etti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Güler, toplantının gerçekleştirildiği salona gelişinde birçok ülkeden mevkidaşıyla selamlaşarak, ayaküstü sohbet etti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in açılış konuşmasıyla başlayan NATO Savunma Bakanları Toplantısı sürüyor.

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15 Şub 2024 - 12:32 AA Ankara- Siyaset

Mahreç  Anadolu Ajansı

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