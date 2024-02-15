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46 yıl 3 ay hüküm giyen kişi yakalandı

Nevşehir'in Avanos ilçesinde 10 yıl önce 1 kişiyi öldürdüğü, 2 kişiyi de yaraladığı gerekçesiyle 46 yıl 3 ay hüküm giyen kişi yakalanıp cezaevine konuldu.

46 yıl 3 ay hüküm giyen kişi yakalandı mask

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 2014 yılında Sarılar köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga ettiği M.K'yi tabancayla öldürüp H.K. ve E.K'yi yaralayan ve hakkında 46 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.G'nin köyde olduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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15 Şub 2024 - 12:32 AA Nevşehir- Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı

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