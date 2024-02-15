Kahramankazan'da 31 mahalleye doğal gaz geldi

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kırsal mahallelere doğal gaz götürme çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğü ilçede 31 mahalleye doğal gaz ulaştırıldı.
Bu kapsamda İymir ve Karalar mahallelerinde düzenlenen doğal gaz açılış törenlerine katılan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, "Kendi gücüyle ayakları üzerinde duran bir belediye olarak, üreten belediyecilik anlayışı ile hizmet etmek istiyoruz. Bu topraklara borçluyuz, bu borcu ödemek için daha çok hizmet edeceğiz." ifadesini kullandı.
Ankara Büyükşehir Belediyesinin 5 yıllık dönemde Kahramankazan'da tek bir yapı dahi yapmadığını öne süren Oğuz, hizmetleri kendi imkanlarıyla gerçekleştirdiklerini kaydetti.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.