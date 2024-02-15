15 Şub 2024 - 12:20- Gündem G:

Kayseri'de eşini rehin alan kişi yakalandı

Kayseri'de sakladığı evinde yakalanmamak için eşini bıçakla rehin alan hükümlü, polisin ikna çabaları sonucu teslim oldu.

Kayseri'de eşini rehin alan kişi yakalandı mask

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "silahlı tehdit" suçundan hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.E'yi yakalamak amacıyla Danışmentgazi Mahallesi Gülükşemsettin Caddesi'ndeki ikametine operasyon düzenledi.

Polis ekiplerinin eve geldiği fark eden S.E, eşi Y.E'yi bıçakla rehin aldı.

Ekiplerin çabasıyla ikna edilip yakalanan S.E, Kayseri Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolü sonrası emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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15 Şub 2024 - 12:20 AA Kayseri- Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı

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