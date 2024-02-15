Kayseri'de eşini rehin alan kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "silahlı tehdit" suçundan hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.E'yi yakalamak amacıyla Danışmentgazi Mahallesi Gülükşemsettin Caddesi'ndeki ikametine operasyon düzenledi.
Polis ekiplerinin eve geldiği fark eden S.E, eşi Y.E'yi bıçakla rehin aldı.
Ekiplerin çabasıyla ikna edilip yakalanan S.E, Kayseri Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolü sonrası emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.