1. Lig'de 23. hafta maçları oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 23. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
20.00 Göztepe-Manisa FK (Gürsel Aksel)
17 Şubat Cumartesi:
13.30 Tuzlaspor-Boluspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 Bitexen Giresunspor- Ankara Keçiörengücü (Çotanak Spor Kompleksi)
19.00 Kocaelispor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Yıldız Entegre Kocaeli)
18 Şubat Pazar:
13.30 Erzurumspor FK-Adanaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
13.30 Bodrum FK-Altay (Bodrum İlçe)
16.00 Sakaryaspor-Ahlatcı Çorum FK (Yeni Sakarya Atatürk)
19.00 Ümraniyespor-Eyüpspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
19 Şubat Pazartesi:
20.00 Gençlerbirliği-Teksüt Bandırmaspor (Stat henüz açıklanmadı)
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.