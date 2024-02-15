15 Şub 2024 - 11:53- Spor G:

1. Lig'de 23. hafta maçları oynanacak

Futbolda Trendyol 1. Lig'in 23. haftası, yarın oynanacak olan Göztepe-Manisa FK maçıyla start alacak.

1. Lig'de 23. hafta maçları oynanacak mask

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 23. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.00 Göztepe-Manisa FK (Gürsel Aksel)

17 Şubat Cumartesi:

13.30 Tuzlaspor-Boluspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Bitexen Giresunspor- Ankara Keçiörengücü (Çotanak Spor Kompleksi)

19.00 Kocaelispor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Yıldız Entegre Kocaeli)

18 Şubat Pazar:

13.30 Erzurumspor FK-Adanaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

13.30 Bodrum FK-Altay (Bodrum İlçe)

16.00 Sakaryaspor-Ahlatcı Çorum FK (Yeni Sakarya Atatürk)

19.00 Ümraniyespor-Eyüpspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19 Şubat Pazartesi:

20.00 Gençlerbirliği-Teksüt Bandırmaspor (Stat henüz açıklanmadı)

# 23. hafta, Futbol, Trendyol 1. Lig, Göre, Türkiye, Ankara

15 Şub 2024 - 11:53 AA İstanbul- Spor

Mahreç  Anadolu Ajansı

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