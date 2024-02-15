MTSO'dan İliç maden faciasına ilişkin açıklama

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Kooperatifçilik Meslek Komitesi, Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen maden faciasına ilişkin basın bülteni yayımladı.

Yayımladığı Basın Bülteninde ise şu ifadelere yer verdi;

"MANİSA TECARET VE SANAYİ ODASI (MTSO) KOOPERATİFÇİLİK MESLEK KOMİTESİ

BASIN BÜLTENİ

Kooperatif yöneticileri olarak yerel seçimler öncesinde belediye başkan adaylarımıza, kooperatiflerle iş birliği başlatıp sürdürmeleri için çağrıda bulunuyoruz. Düşünce ve önerilerimizi başkan adayları yanında kamuoyuyla da paylaşmak istiyoruz. Belediyelerimizin kooperatiflerle yapacakları işbirliğinin yaşanabilir kent parçaları üretilmesine, kentlerimizde ortak sorunları ortaklaşa çözme anlayışının gelişmesine büyük etkisi olacaktır.

Biz Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Meclisine ve Kooperatifçilik Meslek Komitesine ortaklarımızın oylarıyla seçilen kooperatifçileriz.

Bugün, Manisa Ticaret ve Sanayi Odamızda bu basın toplantısında uygulamalar içinde edindiğimiz deneyimlerin ışığında kooperatifçiliğin kentimizde bölgemizde ve ülkemizdeki geleceğine ilişkin düşüncelerimizi paylaşırken başarılı çalışmalarımızdan da söz edeceğiz.

KOOPERATİFLER YENİ KENTLER KURAR

Geçmişimizde, Kısaltılmış adı Manisa Birlik olan, Yeni Manisa Konut Üretim Yapı Kooperatifleri Birliği ve Yeni Manisa Toplu İş Kooperatifleri Birliği olarak ardımızda Yeni Manisa (Güzelyurt Mahallesi) gibi büyük bir başarı öyküsü var. üretilmesine ilişkin, sadece kentimiz için değil bölgemiz ve ülkemiz için öncü ve örnek bir başarı öyküsü var. Bu başarılı örnekten yola çıkarak, önerilerimizi kısa ve anlaşılır biçimde sunmak istiyoruz.

Başarının anahtarı, sacayağı örgütlenme modelidir.

BİRİNCİ AYAK KOOPERATİFLER: Biz kooperatifler olarak talep örgütlenmesi yapıyoruz. Ortaklarımızın sınırlı öz kaynaklarını topluyoruz. Araziler alıp, arsaya dönüştürülmesi için girişimlerde bulunuyoruz. Sınırlı kaynaklarla sınırsız gelişmeler sağlamanın yolunu açıyoruz.

İKİNCİ AYAK BELEDİYE: belediye ve kooperatif arasında bir protokol yapılıyor. Belediye bu protokolde, imar planı yapma alınan arazileri arsaya dönüştürme görevini yükleniyor.

ÜÇÜNCE AYAK DEVLET: Kredi kaynakları oluşturuyor yasal düzenlemeleri yapıyor.

AYAKLAR DENGELİ OLDUĞUNDA, GÜVEN OLUŞTUĞUNDA SAĞLIKLI YAŞANABİLİR, AĞAÇLARI ANITLARI SOSYAL DONATILARI GENİŞ YOLLARI İLE YENİ BİR KENT PARÇASI ÇIKIYOR ORTAYA.

MANİSA’DA KOOPERATİFLERİMİZ TARAFINDAN PLANLANAN VE ÜRETİLEN GÜZELYURT MAHALLESİ. OTOPARK SORUNUN YAŞANMADIĞI TEK MAHALLEDİR.

Kooperatif ayağı dışındaki diğer ayaklarda, devlet ve belediyelerde sorunlar yaşanmasaydı Güzelyurt Mahallesi daha hızlı tamamlanır ve olduğundan daha güzel olurdu.

Belediyeler ile sorunlar yaşadık, yapılan protokole uyulmadı. Aldığımız arazilerin bir bölümünü belediyelere verdik, protokole göre arsaya dönüştürüldükten sonra kooperatiflere verilecekken verilmedi.

GÜZELYURTA BULUNAN ATATÜRK KENT PARKI ARSALARI, KOOPERATİFİMİZDEN KESİLEN DÜZENLEME PAYLARI ÜZERİNE KURULDU. KARAÇAY VADİSİ PROJESİ DE AYNI BİÇİMDE GERÇEKLEŞİYOR.

Güzelyurt Mahallesinde, ada bazında düzenleme yapıldı. Proje başladığında 30-40 bin metrekare olan parseller, Sonradan Belediye tarafından 6 bin metrekareye düşürüldü. Büyük Parsel sosyal donatılar ve otoparklar için kolaylıklar getirmesinin yanında, ada içi düzenleme kooperatif tarafından yapıldığı için belediyelerin yükü azalmaktadır. Belediyelerimizde kooperatiflerle ve sitelerle ilişkiler birimleri oluşturulmalıdır. Yerel Yönetim Seçimleri öncesinde, Belediye Başkan adaylarımızın, konut kooperatifleri birlikleri ile başlatıp sürdürecekleri üretken işbirliği hakkında açıklamalar bekliyoruz.

Kooperatiflerle işbirliği, kentli yurttaşların, belediyenin ve devletin yararına sonuçlar verir.

Kooperatifler sadece yeni yerleşim alanlarının kurulmasında değil tarımın geliştirilmesinde kırsal kalkınmanın hızlanmasında refah düzeyinin yükselmesinde başarıları kanıtlanmış kuruluşlardır.

KOOPERATİFLER TARIMIN GELİŞMESİNDE VE KIRSAL KALKINMADA DA ETKİLİ ARAÇLARDIR

Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler, 70’li 80’li yıllarda büyük başarılara imza attılar. Ülkemizin en başarılı kooperatif birliklerinden olan KÖY-KOOP MANİSA BİRLİĞİ’nin tüm ilçelerimizde ve merkezde çok sayıda kooperatif ortağı vardı. Kooperatiflerimizin, zeytinyağı sıkma tesisleri, zeytin salamura tesisleri, salça fabrikaları, halı atölyeleri, kereste fabrikaları, tüketim mağazaları vardı. Köy-Koop olarak emsallerinin yarı fiyatına kooperatif ortağı köylülerimize traktörler veriyorduk. Manisa Merkezde, kooperatif Ürünlerinin pazarlandığı büyük bir mağazamız bile vardı. Manisa Büyükşehir olduğuna ve köyler mahalleye dönüştüğüne göre, tarımın gelişmesi için tarım kooperatiflerinin desteklenmesi için Belediyelerimiz nasıl çalışmalar yapacaklarını mutlaka açıklamalılar. Kooperatiflere destek verilmesi, birlikte iş görme alışkanlığının gelişmesine katkı sağlayacaktır.

TURİZM ALANINDA DA MANİSA’DA KOOPERATİF YOLUYLA BAŞARI ÖYKÜLERİ YAZILIYOR

Kooperatifler, sadece tarım ve kentleşmede değil, Turizmin geliştirilmesinde de büyük başarılara imza atıyor. Bu konuda OBASYA TURİZM GELİŞTİRME KOOPERATİFİNİ örnek olarak gösterebiliriz.

Kooperatiflerle Belediyeler arasında üretken işbirliği başlatıp sürdürme konusunda Başkan Adaylarımızdan açıklamalar bekliyoruz. Biz kooperatifçiler olarak, kendileri ile düşüncelerimizi parti ayrımı gözetmeksizin paylaşabiliriz. Seçimlerden sonra da kendileri ile işbirliği başlatıp sürdürmek isteriz.

Tüm gelişen ve gelişmekte olan ülkelerde kooperatifçilikten etkin biçimde yararlanılıyor. Kooperatifler Merkezi ve Yerel Yönetimler tarafından destekleniyor.

Biz kooperatifçiler, kooperatifçilik sürecinde yaşadıklarımızı düşündüğümüzde, destekten çok engelleme, yaptıklarımıza ilgisiz kalma hatta küçümseme gibi tavırlarla karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz…

KOOPERATİFLER SADECE KALKINMANIN DEĞİL DAYANIŞMANIN VE TOPLUMSAL BARIŞIN DA GÜVENCESİDİRLER..

ÜLKEMİZDE KOOPERATİFÇİLİĞİN DEĞERİ YETERİNCE ANLAŞILAMADI.

Kentsel ve kırsal kalkınmaya büyük katkı sağlayacak olan kooperatiflerin tümü ile adında kooperatifler sözcüğünün de bulunacağı bir bakanlıkta toplanmalıdır.

KOOPERATİFLER ALTIN DÖNEMİNİ ATATÜRK’ÜN SAĞLIĞINDA YAŞADI

Ülkemizde kooperatifçilik hareketi altın dönemini Atatürk’ün sağlığında yaşamıştır. Atatürk’ten sonra hiçbir kamu yöneticisi kooperatifçiliğe Atatürk kadar sahip çıkıp destek olmamıştır. Bugün kırsal ve kentsel alanda çekilen sıkıntıların bir nedeni de kooperatifçiliğe yeterli desteğin verilmemesidir. Yeterli destek verilmese de kooperatifler çalışmalarını sürdürüyor. Kooperatifçiliğin gelişkin olduğu iller içinde Manisa önlerde yer alıyor. Manisa’da her tür kooperatifin başarılı örnekleri var. Yapı Kooperatifçiliğinde, Manisa Birlik, Turizm Kooperatifçiliğinde Obasya Turizm Geliştirme Kooperatifi gibi kooperatifler ülke düzeyinde ilgi uyandıran projeler üretmeye ve uygulamaya devam ediyorlar. Manisa Ticaret ve Sanayi Odamız içinde yer alan Kooperatifçilik Meslek Komitesi kooperatifçiliğin gelişmesine katkılarını sürdürüyor ”

GELİŞMİŞ ÜLKELERİN TÜMÜNDE KOOPERATİFLER EKONMİNİN TEMELİNİ OLUŞTURURLAR

21 Aralık 1844 tarihinde Dünya Kooperatifçilik hareketine öncülük eden ilk tüketim kooperatifinin İngiltere’de 28 dokuma işçisince kuruluşundan bu yana 180 yıl geçmiştir. Yaklaşık iki asırdır, kooperatif hareketi o denli gelişmiştir ki, bugün Uluslararası Kooperatifler Birliği (ICA) yaklaşık 90 ülkede 207 ulusal 9 uluslararası örgütü, 700 milyona yakın insanı çatısı altında toplayan en güçlü sivil toplum örgütüdür. Amerika’da kırsal kesimde elektrik dağıtımının % 90’ı kooperatifler eliyle yapılıyor. Tarımda gelişen birçok ülkede örneğin Hollanda’da, İsrail’de kooperatifçilikten yararlanılıyor. AB ülkelerin tümünde gıda üretimi ve pazarlamasında kooperatifler büyük başarılar sağlıyor.

KOOPERATİFLER TOPLUMSAL BARIŞIN VE DAYANIŞMANIN GÜVENCESİDİR

Kooperatifler, ulusal ve evrensel barışı, dayanışma ve demokrasiyi güçlendirir. Kooperatifçiliğin toplumun güçsüz kesimleri için umut ışığı olabilmesi merkezi ve yerel yönetimlerin kooperatifleri desteklemesiyle mümkündür.

YEREL YÖNETİM SEÇİMLERİ ÖNCESİNDE YENİ YERLEŞİMLERİN ÜRETİLMESİ KONUSUNDA SOMUT BİR ÖNERİDE BULUNMAK İSTİYORUZ:

50’li yıllarda başlayan kentlere göçe devlet ve belediyeler hazırlıksız yakalandığı için kentlerimiz gecekondularla kuşatılmıştır. Hazırlıksız yakalanmanın sorunlarını yaşama devam ediyoruz.

ŞİMDİ YOĞUNLAŞAN KENTLERDEN KIRSALA DOĞRU GÖÇÜN BAŞLAMAK ÜZERE OLDUĞU BİR DÖNEMİ YAŞIYORUZ. ÜZÜLEREK BELİRTİYORUM YİNE DEVLET VE BELEDİYELER HAZIRLIKSIZ DURUMDA.

KOOPERATİFLER OLARAK HER ALANDA GÖREV YÜKLENEBİLİRİZ

Yapılması gereken, köylerin yanında, tarım yapılmaya uygun olmayan alanlarda yeni imar planı yapılarak, düzenli yapılaşmaya hazırlık yapılmalıdır. 15 bin metrekareden küçük olmayan parseller üretilmelidir. Bu kooperatifler yoluyla konut üretildiğinde ada içi altyapı ve sosyal donatılar kooperatif olarak üretilir. Hatta kooperatifler paket arıtma tesisleri bile kurarak belediyelerin yükünü azaltırlar. Köy nüfusu artacağından, varsa eski okul binası bakımı yapılarak hizmete açılır ya da yardımlaşma yoluyla yeni okul yapılır. Bu önerimizi sağlıklı büyüme adına önemsiyoruz. Belediye Başkan Adaylarımızın dikkate almalarını bekliyoruz.

Sivil katılımın yeterli düzeyde olmayışı, yerel ve merkezi yönetimin temel sorunlarından birisi durumundadır. Demokrasi, seçimden seçime oy kullanmakla sınırlandırılamaz. Katılım Olmadan Atılım Olmayacağı gibi, katılımsız demokraside olmaz, Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırmanın yolu, yerel ve merkezi yönetimlerde, yeni sürdürülebilir katılım kanalları oluşturmaktır. Biz kooperatifçiler olarak, tarımın ve turizmin geliştirilmesinde sağlıklı kentleşmenin sağlanmasında sivil katılımda görev yüklenmeye hazırız.

Yerel yöneticilerimizden kooperatifleri destekleyeceklerine, kooperatiflerle ortaklaşa projeler içinde yer alacaklarına, sivil katılıma açık olacaklarına ilişkin açıklamalar ve projeler bekliyoruz".

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Kooperatifçilik Meslek Komitesi

Mustafa PALA Hasan ÜNAL Hikmet OBAN Abdullah KOÇLULAR Ethem ÖZTAŞ

MTSO Meclis Üyesi MTSO Meclis Üyesi Komite Başkanı Üye Üye