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Siyah tül elbisesiyle göz kamaştırdı

Dün akşam gerçekleşen Yarın Yokmuş Gibi dizisinin galasında, Halit Ergenç ve Tuba Büyüküstün başrolde yer aldı. Galaya siyah tül elbisesiyle katılan Büyüküstün, şıklığı ve doğal güzelliğiyle büyüledi.

Siyah tül elbisesiyle göz kamaştırdı mask
Siyah tül elbisesiyle göz kamaştırdı
Siyah tül elbisesiyle göz kamaştırdı
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Tuba Büyüküstün ve Halit Ergenç'in başrollerini paylaştığı Yarın Yokmuş Gibi dizisi, Gain'de izleyiciyle buluşacak. Heyecanla beklenen dizinin galası ise dün akşam gerçekleşti. Büyüküstün'ün gala stili ise tüm gözleri üzerine çekti.

Büyüküstün, cesur sahnelerin bulunduğu dizinin galasına siyahlar içinde katıldı. Mini etek ve transparan bluz kombiniyle dikkat çeken oyuncu, saçlarını açık bırakarak doğal bir makyaj tercih etti. Sadelik ve şıklığıyla gözleri üzerine çeken Büyüküstün, tam puan aldı.

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15 Şub 2024 - 11:32 - Magazin

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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