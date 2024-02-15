Siyah tül elbisesiyle göz kamaştırdı

Tuba Büyüküstün ve Halit Ergenç'in başrollerini paylaştığı Yarın Yokmuş Gibi dizisi, Gain'de izleyiciyle buluşacak. Heyecanla beklenen dizinin galası ise dün akşam gerçekleşti. Büyüküstün'ün gala stili ise tüm gözleri üzerine çekti.
Büyüküstün, cesur sahnelerin bulunduğu dizinin galasına siyahlar içinde katıldı. Mini etek ve transparan bluz kombiniyle dikkat çeken oyuncu, saçlarını açık bırakarak doğal bir makyaj tercih etti. Sadelik ve şıklığıyla gözleri üzerine çeken Büyüküstün, tam puan aldı.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.