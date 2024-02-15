Siyah tül elbisesiyle göz kamaştırdı

Tuba Büyüküstün ve Halit Ergenç'in başrollerini paylaştığı Yarın Yokmuş Gibi dizisi, Gain'de izleyiciyle buluşacak. Heyecanla beklenen dizinin galası ise dün akşam gerçekleşti. Büyüküstün'ün gala stili ise tüm gözleri üzerine çekti.

Büyüküstün, cesur sahnelerin bulunduğu dizinin galasına siyahlar içinde katıldı. Mini etek ve transparan bluz kombiniyle dikkat çeken oyuncu, saçlarını açık bırakarak doğal bir makyaj tercih etti. Sadelik ve şıklığıyla gözleri üzerine çeken Büyüküstün, tam puan aldı.