Kurtlar Vadisi Exxen'de mi?

Türk televizyon tarihine damga vuran ve uzun yıllardır da adından söz ettiren Kurtlar Vadisi, dijital platformda yeni bir isimle yayınlanmaya hazırlanıyor. Dizinin yeni adı 'Kurtlar Vadisi Kaos' olarak duyuruldu ve Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen platformunda yayınlanacağı iddia ediliyor.
Dizinin başrol oyuncularından Necati Şaşmaz, "Polat Alemdar" karakteriyle yeni projede de yer alacak. Henüz yayın tarihi belli olmayan Kurtlar Vadisi Kaos'un kadrosunda, Erhan Ufak, Erkan Sever, Hakan Boyav ve Ayşegül Çınar gibi isimlerin yer alacağı konuşuluyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.