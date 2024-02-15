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Kurtlar Vadisi Exxen'de mi?

Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi, yeni bölümleriyle seyirciyle buluşmak üzere hazırlanıyor. Dizi, yeni adı ve kadrosuyla Exxen platformunda yayınlanacak

Kurtlar Vadisi Exxen'de mi? mask

Türk televizyon tarihine damga vuran ve uzun yıllardır da adından söz ettiren Kurtlar Vadisi, dijital platformda yeni bir isimle yayınlanmaya hazırlanıyor. Dizinin yeni adı 'Kurtlar Vadisi Kaos' olarak duyuruldu ve Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen platformunda yayınlanacağı iddia ediliyor.

Dizinin başrol oyuncularından Necati Şaşmaz, "Polat Alemdar" karakteriyle yeni projede de yer alacak. Henüz yayın tarihi belli olmayan Kurtlar Vadisi Kaos'un kadrosunda, Erhan Ufak, Erkan Sever, Hakan Boyav ve Ayşegül Çınar gibi isimlerin yer alacağı konuşuluyor.

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15 Şub 2024 - 11:19 - Gündem

Mahreç  Zehra Önen

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