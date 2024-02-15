Kamu çalışanlarıından "koruyucu giyim" yardım talebi

Yaklaşık 250 bin çalışanı kapsayan ilave gelir niteliğindeki uygulamanın, çalışanların aileleriyle birlikte 1 milyon kişiyi doğrudan ilgilendirdiğini vurgulayan Tonbul, şöyle konuştu:

"Toplu sözleşme müzakerelerinde elde edilen kazanımların, bürokratik müdahalelerle ortadan kaldırılmaya çalışılması endişe verici. İlk toplu sözleşmeden bu yana 10 yıldır kesintisiz süren 'koruyucu giyim' kazanımının önündeki bürokratik engellemelere bir an önce son verilmeli."

- "Bu hak, diğer kazanımlarımız gibi önemli ve değerli"

Birçok kamu kurum ve kuruluşunun toplu sözleşmedeki bazı akçeli hükümleri uygulamakta ürkek davrandığını ya da bu konuda çekimser kaldığını dile getiren Tonbul, şunları kaydetti:

"Kurumdan kuruma farklılık göstermekle birlikte yıllık 10 ila 25 bin lira arasında değişen bu yardımdan, kamu çalışanlarının yararlanmasının önündeki engeller kaldırılmadı. Bu hak, toplu sözleşmedeki diğer kazanımlarımız gibi önemli ve değerlidir. Toplu sözleşmenin her maddesinin eksiksiz ve zamanında uygulanması için tüm imkanlarımızı ve teşkilatlarımızın gücünü sahaya yansıtmaktan geri durmayacağız. Anayasal haklarımızın bürokratik bazı çevrelerce elimizden alınmasına, uygulanmamasına, ertelenmesine karşı Anayasamızın bize verdiği tüm yöntemler ile mücadele edeceğiz."

ÖZCAN YILDIRIM