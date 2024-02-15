Sis ve pus kazalara neden oldu

Sağanak yağmurun ardından sabah saatlerinde aniden oluşan sis görüş mesafesini düşürürken pus nedeniyle yollar kayganlaştı.
Sisin çok yoğun olduğu Ankara- Konya kara yolu Sanayi Sitesi yakınlarında kazalar yaşandı. Aynı bölgede yaşanan kazada yaralanan olmazken araçlarda hasar meydana geldi.
Ankara-Konya kara yolunda trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.