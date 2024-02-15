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Sis ve pus kazalara neden oldu

Konya'nın Kulu ilçesinde aniden bastıran sis trafiği olumsuz etkiledi.

Sis ve pus kazalara neden oldu mask

Sağanak yağmurun ardından sabah saatlerinde aniden oluşan sis görüş mesafesini düşürürken pus nedeniyle yollar kayganlaştı.

Sisin çok yoğun olduğu Ankara- Konya kara yolu Sanayi Sitesi yakınlarında kazalar yaşandı. Aynı bölgede yaşanan kazada yaralanan olmazken araçlarda hasar meydana geldi.

Ankara-Konya kara yolunda trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.

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15 Şub 2024 - 11:07 AA Konya- Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı

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