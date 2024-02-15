- Magazin

Bir bakan bir daha baktı!

Son zamanlarda popüler olan mikro mini şort tarzını sahneye taşıyan Hadise, son paylaşımıyla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Derin göğüs dekoltesiyle verdiği pozlarla Hadise, yine gündemde yerini aldı.

Bir bakan bir daha baktı! mask

Sahnedeki dansları, cesur tarzı ve özel hayatıyla dikkat çeken Hadise, yine sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Bu sefer senenin trendleri arasında yer alan mikro mini şortları sahnede cesurca tercih eden Hadise, iddialı dekoltesiyle dikkatleri üzerine çekti.

Derin göğüs dekoltesi ve kürklü kombiniyle sigara içtiği anları paylaşarak bazı kesimlerden tepki alan Hadise, "Ne demiş Ziynet? Ateşli dudaklarınla yak bir sigara!" notuyla pozlarını sosyal medyada paylaştı.

Hadise'nin cesur pozlarına sosyal medyada "Ateş ediyorsun", "Alev aldı buralar" gibi yorumlar yapıldı.

Bir bakan bir daha baktı!
Bir bakan bir daha baktı!

# hadıse, Paylaşım, dekolte, sosyal, bir, dikkat

15 Şub 2024 - 10:54 - Magazin

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL