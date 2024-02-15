Bir bakan bir daha baktı!

Sahnedeki dansları, cesur tarzı ve özel hayatıyla dikkat çeken Hadise, yine sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Bu sefer senenin trendleri arasında yer alan mikro mini şortları sahnede cesurca tercih eden Hadise, iddialı dekoltesiyle dikkatleri üzerine çekti.

Derin göğüs dekoltesi ve kürklü kombiniyle sigara içtiği anları paylaşarak bazı kesimlerden tepki alan Hadise, "Ne demiş Ziynet? Ateşli dudaklarınla yak bir sigara!" notuyla pozlarını sosyal medyada paylaştı.

Hadise'nin cesur pozlarına sosyal medyada "Ateş ediyorsun", "Alev aldı buralar" gibi yorumlar yapıldı.