Bir bakan bir daha baktı!

Sahnedeki dansları, cesur tarzı ve özel hayatıyla dikkat çeken Hadise, yine sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Bu sefer senenin trendleri arasında yer alan mikro mini şortları sahnede cesurca tercih eden Hadise, iddialı dekoltesiyle dikkatleri üzerine çekti.
Derin göğüs dekoltesi ve kürklü kombiniyle sigara içtiği anları paylaşarak bazı kesimlerden tepki alan Hadise, "Ne demiş Ziynet? Ateşli dudaklarınla yak bir sigara!" notuyla pozlarını sosyal medyada paylaştı.
Hadise'nin cesur pozlarına sosyal medyada "Ateş ediyorsun", "Alev aldı buralar" gibi yorumlar yapıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.