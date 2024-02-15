CDP İklim Değişikliği Programı A Listesinde

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aydem Enerji grup şirketlerinin iklim değişikliği konusunda aldığı sorumluluğu teyit eden A notu, şirketlerin proaktif yaklaşımını, daha yeşil ve sürdürülebilir bir geleceği teşvik etme konusundaki kararlılığını yansıtıyor.

Aydem Enerji, grup şirketleri Aydem Yenilenebilir Enerji, Aydem Perakende, Gediz Perakende, Adm Elektrik ve Elsan ile CDP'nin İklim Değişikliği Programı'nda global A Listesi'ne girdi. Söz konusu şirketler iklim değişikliğine karşı kurumsal şeffaflık ve performanslarıyla listeye girmeye hak kazandı.

Aydem Yenilenebilir Enerji, İklim ve Su Güvenliği Listesi'ndeki notunu bu yıl da A olarak korudu ve iki kategoride de global liderlik seviyesinde yer aldı.

Gediz Perakende, Aydem Perakende ve Elsan, ilk defa katıldıkları CDP İklim Değişikliği Programı'ndan A notu alma başarısını gösterdi. Adm Elektrik ise, iklim kategorisinde geçen yıl B olan notunu bu yıl A'ya yükseltti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydem Enerji CEO'su İdris Küpeli, yenilenebilir enerji yatırımlarını yoğunlaştırdıklarına işaret ederek, "Faaliyetlerimizi sürdürmek için tükettiğimiz enerji miktarında iyileşmeyi sağlamak üzere geliştirdiğimiz uygulamalar ve enerjiyi daha verimli kullanabilmek hedefiyle imza attığımız yenilikler sayesinde 5 şirketimizle birden A notu aldık. İklim değişikliğiyle mücadelede operasyonlarımızın her alanında şeffaflık, hesap verebilirlik ve sürdürülebilirlik odağıyla çalışmaya, sektörümüze örnek olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.​​​​​​​