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Girişimcilere coğrafi işaret, marka ve patent eğitimi verildi

Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odasınca (KTSO) girişimcilere yönelik coğrafi işaret, marka ve patent eğitimi semineri düzenlendi.

Girişimcilere coğrafi işaret, marka ve patent eğitimi verildi mask
Girişimcilere coğrafi işaret, marka ve patent eğitimi verildi
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KTSO'dan yapılan açıklamaya göre, odanın üye eğitim faaliyetleri sürüyor.

Bu kapsamda bir patent danışmanlık firması kurucusu Cihan Mesçi tarafından katılımcılara coğrafi işaret, marka ve patent konularında bilgi verildi.

Eğitime, kadın ve genç girişimciler ile icra komiteleri üyeleri katıldı.

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15 Şub 2024 - 10:38 AA - Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı

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