Girişimcilere coğrafi işaret, marka ve patent eğitimi verildi

KTSO'dan yapılan açıklamaya göre, odanın üye eğitim faaliyetleri sürüyor.

Bu kapsamda bir patent danışmanlık firması kurucusu Cihan Mesçi tarafından katılımcılara coğrafi işaret, marka ve patent konularında bilgi verildi.

Eğitime, kadın ve genç girişimciler ile icra komiteleri üyeleri katıldı.