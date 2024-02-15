Siber suçlarla ilgili 7 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 8-14 Şubat'ta sosyal medya hesaplarında suç unsuruna rastlanılan 101 kullanıcıyı tespit etti.

Çalışmalarda 20 dijital materyali inceleyen ekipler, 5 nitelikli dolandırıcılık, 4 bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, 2 banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması ve nitelikli hırsızlık olayıyla ilgili işlem başlattı.

Gözaltına alınan 7 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Ayrıca, "SİBERAY Projesi" kapsamında düzenlenen 3 etkinlikte, 270 vatandaş bilgilendirildi.