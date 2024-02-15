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Dizi aşkı gerçek oldu

TRT1'in izleyiciler tarafından sevilen ve büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Gönül Dağı'nda, Taner karakterine hayat veren Berk Atan, yeni sezonda kadroya dahil olan ve daha sonra diziden ayrılan güzel oyuncuya duyduğu aşkı sosyal medya hesabından paylaştı

Dizi aşkı gerçek oldu mask

Cumartesi akşamları izleyicilerle buluşan Gönül Dağı dizisinde, Taner karakterini oynayan Berk Atan, sette yeni sezonda dahil olan ve daha sonra diziden ayrılan bir isme aşık oldu.

Dizide "Yeşim" rolüyle yer alan güzel oyuncu Sude Zülal Güler ile Berk Atan arasında aşk yaşandığı iddia edilmişti.

Atan, sevgilisiyle birlikte 'Bir Sevdadır' dizisinde oynadığı fotoğrafını paylaşarak, ilişkisini duyurdu.

Sude Zülal Güler, sevgilisinden aldığı çiçekleri sosyal medya hesabında paylaştı.

Dizi aşkı gerçek oldu
Dizi aşkı gerçek oldu

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15 Şub 2024 - 10:19 - Magazin

Mahreç  Zehra Önen

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