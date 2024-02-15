15 Şub 2024 - 10:19 - Magazin

Dizi aşkı gerçek oldu

TRT1'in izleyiciler tarafından sevilen ve büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Gönül Dağı'nda, Taner karakterine hayat veren Berk Atan, yeni sezonda kadroya dahil olan ve daha sonra diziden ayrılan güzel oyuncuya duyduğu aşkı sosyal medya hesabından paylaştı