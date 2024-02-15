Dizi aşkı gerçek oldu

Cumartesi akşamları izleyicilerle buluşan Gönül Dağı dizisinde, Taner karakterini oynayan Berk Atan, sette yeni sezonda dahil olan ve daha sonra diziden ayrılan bir isme aşık oldu.
Dizide "Yeşim" rolüyle yer alan güzel oyuncu Sude Zülal Güler ile Berk Atan arasında aşk yaşandığı iddia edilmişti.
Atan, sevgilisiyle birlikte 'Bir Sevdadır' dizisinde oynadığı fotoğrafını paylaşarak, ilişkisini duyurdu.
Sude Zülal Güler, sevgilisinden aldığı çiçekleri sosyal medya hesabında paylaştı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.