Marmara Denizi'nde kargo gemisi battı!

Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında Marmara Denizi'nde su alarak battığı belirlenen 69 metre uzunluğundaki kargo gemisinin mürettebatı için kurtarma operasyonu başlatıldı.
Ayrıntılar geliyor...
Marmara Denizi'nde alabora olan kargo gemisinin mürettebatı için kurtarma operasyonu başlatıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.