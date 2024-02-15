Sivas'ta THM Korosu "14 Şubat Sevgililer Günü" konseri verdi

Sivas Devlet Türk Halk Müziği korosu, Sivas'ta bulunan Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği bir etkinlik kapsamında "14 Şubat Sevgililer Günü" konseri verdi.
Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde şef Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki ses sanatçıları, solo ve koro halinde sevgi ve sevda temalı türküleri seslendirdi.
Programı AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Semiha Ekinci, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan, koro müdürü Davut Kaya ve müzikseverler izledi.
Fotoğraf: Büyük Sivas Haber
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.