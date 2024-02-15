15 Şub 2024 - 10:07 - Gündem

Erdoğan, "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor" ile bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" ve "Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.