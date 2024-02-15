ABB'den "e-ticaret" eğitimi

Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliğini önceleyen projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi ile Ankara Bilim Üniversitesi iş birliğiyle ücretsiz olarak düzenlenen ‘E-Ticaret’ eğitimlerinin üçüncüsü Büyükşehir Genç Akademi Kafe Sıhhiye’de gerçekleştirildi.

İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı ile Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı öncülüğünde gerçekleştirilen ve 2 gün süren eğitime 25 kadın kooperatifinden 41 ve 11 sivil toplum kuruluşundan toplam 52 temsilci katıldı.

“ANKARA’YI VE ANKARALIYI ZENGİNLEŞTİRMEK İÇİN EĞİTİMLERİMİZE DEVAM EDECEĞİZ”

Ankara Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Murat Sarıarslan, “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’ın seçim öncesi vaatlerinden 47 numaralı projesi olan ‘E-Ticaret Eğitimi’nin üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Eğitimimize 25 yerel kooperatiften 41 kadın temsilci, 11 sivil toplum kuruluşu olmak üzere toplamda 52 temsilci katılıyor. Ankara’yı ve Ankaralıyı zenginleştirmek için proje ve eğitimlerimize devam edeceğiz” diye konuştu.

Ankara Bilim Üniversitesi Öğretim Görevlisi Afet Çağay ise “Üniversitemiz ve Ankara Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle E-Ticaret, Pazarlama ve Dış Ticaret eğitimi için burada bulunuyoruz. Kooperatiflerimize yönelik onların işlerinde daha faydalı olabilmek ve ihracat yapabilmeleri için genel kapsamda eğitimler veriyoruz. Bugün pazarlama, e-ticaret, e-ihracat gibi konuları belirledik. Hem ülkemizin ihracatını hem de kendi pazarlarını geliştirecek bir içerik hazırladık” dedi.

KATILIMCILARDAN EĞİTİME YOĞUN İLGİ

Eğitime yoğun ilgi gösteren temsilciler memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Emekçi Bozkır Kadın Girişimi Kooperatifi Kurucu Başkanı Serme Tarikçi: “Biz kooperatif ortaklığımızdan 6 kişi katılıyoruz. Yeni bir kooperatif olduğumuz için bütün alanları öğrenmek istiyoruz. Kadın dayanışma örgütüyüz ama ticareti ortaklaştırmak isteyen bir kooperatifiz. Şu an sosyal medya piyasa demek. Bu nedenle e-ticareti bilmek istiyoruz. Büyükşehir Belediyesinden bizi aradılar eğitim mekânı da oldukça iyi, memnunuz burada olmaktan.”

-Emekçi Bozkır Kadın Girişimi Kooperatifi Kurucu Ortağı Nuran Eraslan: “Kooperatiflerin alışma alanları çok yönlü. Biz ticareti yapacaksak kitabına uygun olarak her şeyini bilerek üretmek istiyoruz. E-Ticaret’te nasıl işlem yapacağımı bilmiyorum ve öğrenmek istiyorum.”

-Yıldızeller Kadın Kooperatifi Başkanı Ayça Süer: “Ankara Büyükşehir Belediyesinin bize böyle bir imkân sunmasını çok faydalı buluyorum. Sosyal medyanın önemi her geçen gün artıyor. Sesimizi daha geniş kitlelere duyurmak için bunun öneminin büyük olduğunu düşünüyorum. Büyükşehirin bize katkı sunmasını çok değerli buluyorum. Amacımız sesimizi duyurmak. Daha etkin ve verimli nasıl olabiliriz diye buradayız.”