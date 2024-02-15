Arter'den müzik festivali

Matthias Osterwold’un sanat yönetmenliğinde düzenlenen festival kapsamında, Türkiye’den ve dünyadan yeni müzik alanında üretim yapan müzisyen, besteci ve sanatçıların katılımıyla, öncü ses çalışmaları ve seçili eserlerin prömiyerlerinin yanı sıra atölyeler ve mecralar arası performanslar Arter’in performans salonlarında gerçekleştirilecek. Festivalin biletleri Arter binasının giriş katındaki bilet gişesinden ve Biletix üzerinden temin edilebilir.

Yeni ve En Yeni Müzik Festivali, 22-25 Şubat 2024 tarihlerinde gerçekleşecek dört günlük programıyla beşinci yaşını kutluyor. “Yeni Müzik” üzerine zengin bir içerik sunan festivalin sanat yönetmenliğini beş yıldır olduğu gibi, deneysel müzik ve kavramsal sanat dünyasının önde gelen figürlerinden, Klangspuren Schwaz Tirol, Maerz Musik / Berliner Festspiele, Ruhrtriennale gibi köklü festival ve bienallerin sanat yönetmenliğini ve müzik küratörlüğünü yürüten Matthias Osterwold üstleniyor.