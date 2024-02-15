Dışişleri Bakanlığı'nca, Türkiye'ye gerçekleşecek ziyarete ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, 15 Şubat 2024 tarihinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir. Sayın Bakanımızla görüşmeler yapacak olan Bakan Szijjarto, eş başkanlığını Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat'ın yaptığı Türkiye-Macaristan Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi'nin birinci toplantısına da iştirak edecektir. Sayın Bakanımızın gerçekleştireceği görüşmelerde, Türkiye ve Macaristan arasındaki 'geliştirilmiş stratejik ortaklık' çerçevesinde ikili ilişkilerimiz, Türkiye-AB ilişkileri ile güncel bölgesel gelişmelerin ele alınması öngörülmektedir." denildi.
- Dünya
Szijjarto, Türkiye'ye geliyor
Dışişleri Bakanlığı'nca, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'nun Türkiye'ye geleceği duyuruldu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.