"Evlilik kredisi züccaciyecilere yarayacak"

2023 yılını 6,1 milyar dolar ihracatla kapatan, Türkiye’nin en fazla dış ticaret fazlası veren sektörü konumunda olan züccaciye sektörü, iç pazarda ihracata göre daha durağan bir yıl geçirdi. Anneler Günü, bayramlar gibi özel günlerin dışında düğünlerle pazarın daha canlı olduğu sektörde deprem bölgesinde evlenecek gençlere verilecek 48 ay vadeli 150 bin TL’lik faizsiz evlilik kredisinin sektörde hareketlilik oluşturması bekleniyor.

Sektörünün çatı derneği konumunda olan Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER), “İç pazara baktığınız zaman 5 milyar dolarlık bir hacmimiz var. Bunun bir kısmı HORECA tarafından bir kısmı güçlü çeyiz kültüründen bir kısmı da ihtiyaçlar dolayısıyla yapılan satışlardan geliyor. Dediğimiz gibi Türkiye’de çok güçlü bir çeyiz kültürü bulunuyor ve her yıl yaklaşık 600 bin çift evleniyor. Bazen bu rakam 500 binlere kadar düşse de genel olarak biz bunu 600 bin olarak düşünelim ve çiftler evlenmeden 6 ay öncesinden hazırlıklara başlıyorlar. Tencere setlerinden nevresim takımlarına kadar evlerini döşüyorlar. İşte iç pazarda bizi canlı tutan dinamiklerden bir tanesi düğün sezonu. Markalarımızın hepsinin tencere, çatal bıçak, elektrikli küçük ev aletlerinden oluşan çeyiz setleri bulunuyor. Deprem bölgesinde başlatılan 48 ay vadeli 150 bin TL’lik faizsiz evlilik kredisinin şu aşamada sektöre can suyu olacağını ve önümüzdeki dönemde bu kredinin tüm Türkiye’yi kapsamasını bekliyoruz” açıklamalarında bulunuyor. ZÜCDER’in verdiği bilgilere göre bugün tencereden elektrikli küçük ev aletlerine kadar evin tüm ihtiyaçlarını karşılayan çeyiz paketlerinin minimum 45 bin TL’den başlıyor.

Yeni ürünler HOST İstanbul’da görücüye çıkıyor

Sektördeki yenilikleri tanıtan züccaciye sektörünün en önemli fuarlarından HOST İstanbul, ZÜCDER desteğiyle 15 Şubat Perşembe günü 17. kez TÜYAP Beylikdüzü’nde kapılarını açıyor. 300 markanın katılımıyla gerçekleştirilecek HOST İstanbul, 18 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek. Dünyanın en büyük 10 ihracatçısı arasında yer alan Türkiye ev ve mutfak eşyaları sektörünü, yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 15 bin satın almacıyla buluşturacak fuarda, sofra ve mutfak eşyalarından pişirme ekipmanlarına, plastik ev eşyalarından dekoratif tasarımları, elektrikli ev aletlerinden HORECA ürünlerine kadar pek çok yenilik bir arada sergilenecek.