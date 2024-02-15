Kusur sergisi için geri sayım

Sanatçı Melis Gürsel’in “Kusur” isimli solo resim ve heykel sergisi 17 Şubat 2024 Cumartesi günü Evrim Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.
Sanatçı, soyut ve ekspresyonist portre tarzını yansıttığı çalışmalarında çevreye duyarlı materyallerde kullanmaktadır. Gürsel; altın yaprak, sim, kurutulmuş kahve gibi malzemeleri geri dönüştürülebilir kağıt, karton ve tahta gibi materyallerle bütünleştirdiği 53 eseri sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
Evrim Sanat Galerisi’nin kurucusu Betül Ketenci ise, “Evrim Sanat Galerisi’nde, Sanatçı Melis Gürsel’in eserlerine ev sahipliği yapmaktan dolayı onur duyuyoruz. Sanatçının, 53 adet resim ve heykel çalışmalarından oluşan “Kusur” koleksiyonunun yer aldığı sergiye sanatseverleri bekliyoruz.” diye konuştu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.