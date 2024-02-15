15 Şub 2024 - 02:03- Kültür & Sanat G:

Kusur sergisi için geri sayım

Sola resimi tüm dünyaya tanıtmak ve geliştirmek adına Evrim Sanat Galerisi’nde ressam Melis Gürsel’in "Kusur" isimli sergisi 17 Şubat Cumartesi günü sanatseverlerle buluşacak.

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Sanatçı Melis Gürsel’in “Kusur” isimli solo resim ve heykel sergisi 17 Şubat 2024 Cumartesi günü Evrim Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Sanatçı, soyut ve ekspresyonist portre tarzını yansıttığı çalışmalarında çevreye duyarlı materyallerde kullanmaktadır. Gürsel; altın yaprak, sim, kurutulmuş kahve gibi malzemeleri geri dönüştürülebilir kağıt, karton ve tahta gibi materyallerle bütünleştirdiği 53 eseri sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Evrim Sanat Galerisi’nin kurucusu Betül Ketenci ise, “Evrim Sanat Galerisi’nde, Sanatçı Melis Gürsel’in eserlerine ev sahipliği yapmaktan dolayı onur duyuyoruz. Sanatçının, 53 adet resim ve heykel çalışmalarından oluşan “Kusur” koleksiyonunun yer aldığı sergiye sanatseverleri bekliyoruz.” diye konuştu.

Kusur sergisi için geri sayım

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15 Şub 2024 - 02:03 - Kültür & Sanat

Mahreç  Şevval Ateş

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