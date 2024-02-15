Gençlik ve Spor Bakanı Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: “ Romanya’nın Başkenti Bükreş’te gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu olarak altın madalya kazanan grekoromen stil 72 kiloda Selçuk Can ve 82 kiloda Alperen Berber’i tebrik ediyorum. Şampiyonada bronz madalya elde eden 67 kiloda güreşçimiz Murat Fırat’ı da kutluyorum. Milli güreşçilerimizin kazandığı madalyalarda emeği geçenlere teşekkür ediyor, tüm sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum." diye konuştu.
- Spor
Gençlik bakanından, milli güreşçilere tebrik mesajı
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Selçuk Can ve Alperen Berber ile bronz madalya sahibi olan Murat Fırat’ı yayımladığı mesajla kutladı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.