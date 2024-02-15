Serge Aurier için imza töreni

Galatasaray'ın Nottingham Forest'tan transfer ettiği ancak Fildişi Sahili ile Afrika Uluslar Kupası'nda olduğu için takıma katılmayan Serge Aurier, kısa bir süre önce İstanbul'a geldi. Sarı-kırmızılı ekip, takıma katılan 31 yaşındaki futbolcu için imza töreni düzenlendiği açıkladı. Resmi imzanın ardından konuşan Aurier, "Galatasaray'a geldiğim için çok mutluyum. Burada oynamak benim için çok büyük bir gurur. Galatasaray taraftarları ile bir araya gelmek için sabırsızlanıyorum. Çok köklü bir kulübe geldim ve çok büyük bir taraftarı var" ifadelerini kullandı.
Serge Aurier, Galatasaray'da 92 numaralı formayı giyecek.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.