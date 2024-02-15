15 Şub 2024 - 01:35- Asayiş G:

Mardin'de silahlı saldırı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sokakta yürürken, silahlı saldırıya uğrayan M.Ş.T. başından ve bacağından yaralandı.

Mardin'de silahlı saldırı mask
Mardin'de silahlı saldırı
Haber albümü için resme tıklayın

Olay, akşam saatlerinde Koçhisar Mahallesi Ersoylu Caddesi 326’ncı Sokak'ta meydana geldi. 2 çocuk babası M.Ş.T., sokakta yürürken, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.  Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Başından ve bacağından yaralanan M.Ş.T.,   ilk müdahalenin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. M.Ş.T.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, polis, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

# MARDİN, kızıltepe, silahlı saldırı, emniyet, Koçhisar mahallesi, Ersoylu caddesi, için, ilk, edildi, sevk, geldi, kişi, olduğu, olay

15 Şub 2024 - 01:35 DHA Mardin- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL