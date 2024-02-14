Galatasaray'dan anlamlı paylaşım

İstanbul'da bir sitenin asansörüne girdiği sırada İbrahim Keloğlan tarafından altı dakika boyunca dövülerek öldürülen kedi için tepkiler çığ gibi büyümeye devam ederken, Galatasaray X hesabından yapılan bir paylaşımda hayvanlara saygı duymamız gerektiğini anlatan anlamlı bir mesaj yayımladı.
Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde; "Dünyayı paylaştığımız canlar bizimle yaşamayı çoktan öğrendi. Peki ya biz? Onlar kadar iyi miyiz? Hayvanlara muamelemiz ve yaşam haklarına saygımız, insan oluşumuzun sorumluluğundadır. Unutmayalım."
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.