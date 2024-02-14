Galatasaray'dan anlamlı paylaşım

İstanbul'da bir sitenin asansörüne girdiği sırada İbrahim Keloğlan tarafından altı dakika boyunca dövülerek öldürülen kedi için tepkiler çığ gibi büyümeye devam ederken, Galatasaray X hesabından yapılan bir paylaşımda hayvanlara saygı duymamız gerektiğini anlatan anlamlı bir mesaj yayımladı.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde; "Dünyayı paylaştığımız canlar bizimle yaşamayı çoktan öğrendi. Peki ya biz? Onlar kadar iyi miyiz? Hayvanlara muamelemiz ve yaşam haklarına saygımız, insan oluşumuzun sorumluluğundadır. Unutmayalım."