T.C. ANKARA 31. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2021/696 Ceza Dava Dosyası

KARAR NO : 2022/1032 Katılan Mehmet Murat ERKASAR’ın şikayeti üzerine sanık GOCHA JANELIDZE hakkında hırsızlık ve işyeri dokunulmazlığının ihlali suçlarından yapılan yargılama sonucunda Mahkememizin 2021/696 esas, 2022/1032 karar ve 29/11/2022 tarihli kararında özetle;“ 1-)Sanık GOCHA JANELIDZE’nin üzerine atılı bina veya eklentileri dahilinde bulunan eşya üzerinde nitelikli hırsızlık suçunu işlediği anlaşılmakla eylemine uyan TCK'nun 142/2-h düzenlemesi uyarınca sanığın sonuç olarak 2 YIL 13 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, TCK.nın 53. maddesinin 1, 2 ve 3. fıkralarının uygulanmasına,

2-)Sanığın üzerine atılı iş yeri dokunulmazlığını ihlal suçundan CMK’nın 223/2/a maddesi uyarınca BERAATİNE,

3-) "19,00 TL yargılama gideri ile, kararın kesinleşmesi için sarf edilecek olan yargılama giderlerinin sanıktan tahsili ile hazineye irat kaydına" karar verilmiştir.

Mahkeme gerekçeli kararı tüm araştırma ve uğraşılara rağmen sanık GOCHA JANELIDZE’e tebliğ edilememiştir.

1-) Mahkememiz gerekçeli kararının yukarıda belirtilen hüküm kısmı özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi uyarınca yurt genelinde yayım yapan ve tirajı 50.000 üstü olan gazetede ve yerel internet haber sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE

2-) Gerekçeli kararın Hüküm fıkrası özetinin gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden itibaren de 7 günlük yasal süre içerisinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Nezdinde istinaf kanun yoluna başvurulabileceği İLAN OLUNUR.

SANIK GOCHA JANELIDZE : Budu ve Dallı oğlu, 1964 TSKALTUBO doğumlu, Gürcistan vatandaşı