T.C. ANKARA 46. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/316

DAVALILAR : 1- MEHMET BOZDEMİR (Mernis boş)

Davacı tarafından açılan tasarrufun iptali davasında, davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası A.Ş. ile davalı (42832660854) Mehmet Bozdemir arasında kredi sözleşmesi imzalandığını, borcun ödenmemesi üzerine takip başlatıldığını, borcun alacağı için Denge Varlık Yönetim'e temlik edildiğini, davalı Mehmet Bozdemir'in maliki bulunduğu Ankara İli, Yenimahalle Adresi, Demetlale Mah. 13823 ada 11 Parselde 4. Kat 10 no'lu taşınmazda bulunan 1/4 hissesinin 24/07/2014 tarihinde akrabası olan davalı Mesut Bozdemir'e devrettiğini, işlemin muvazaalı yapıldığından tasarrufun iptalini ve dava konusu taşınmaza ihtiyati haciz konulmasını talep ve dava etmiştir.

Dava dilekçesinde davalı(42832660854) Mehmet Bozdemir'in gösterilen adrese yapılan tebligatın iade geldiğinin, uyap sisteminde mernisinin boş olması sebebiyle yapılan adres araştırmasında da bir netice alınamadığından dava dilekçesi tensip ve tevzi formunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesine, tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde cevap vermeniz, varsa bu süre içerisinde ilk itirazlarınızı sunmanız, cevap vermediğiniz taktirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz, dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere bu ilanın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağı ve ilanın yapılmış sayılacağı iki hafta içerisinde varsa süre uzatım veya cevap dilekçesini Mahkememize ibraz etmesi davalı Mehmet Bozdemir'e tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.