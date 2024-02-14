Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 82 kiloda mücadele eden 19 yaşındaki Alperen Berber, Bireysel Rus sporcu Islam Ismailovic Aliyev’i 4-3 yenerek altın madalya kazandı. Alperen Berber, müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çok mutlu olduğunu belirten Alperen Berber, “Çok gururluyum. Başkanımız bana inandı. Hocalarım bana inandı. Başardığım için çok mutluyum. Hocalarıma, takım arkadaşlarıma, arkamda dağ gibi duran babama ve aileme çok teşekkür ediyorum. Güreş ailesine teşekkür ediyorum, ülkemize çok teşekkür ediyorum. Sorumluluğumun farkındayım. Vatan için yaptım. Tek motivasyonum vatandı. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. İlk şampiyonluğumu milletime armağan ediyorum” diye konuştu.

Alperen Berber, mücadelenin ardından antrenörleriyle bir araya gelirken; milli sporcunun gözyaşlarına hakim olamadığı gözlendi.

ŞEREF EROĞLU: ALPEREN’İ İLK GÖRDÜĞÜMDE ‘BÜYÜK BİR ŞAMPİYON OLACAK’ DEDİM

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Alperen Berber’in altın madalya kazanmasından dolayı gururlu olduğunu belirterek, “Alperen’i ilk gördüğümde yeni bir şampiyon geliyor, hem de büyük bir şampiyon olacak dedim. 18 yaşında Avrupa şampiyonu olarak adını tarihe yazdırdı. Alperen Türkiye’nin ikinci 100 yılının ikinci şampiyonu. Selçuk ile başladık Alperen ile devam ediyoruz. Türk güreşi ve ülkemiz bu tür gençler olduğu sürece ümitsizliğe yer yok. Ben buradayım, beni görün diyen tüm gençlere sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bize yeni yüzler lazım. Yeni Selçuklar, yeni Alperenler lazım. Ben onların sadece başkanları değil, abileriyim. Yolu açık olsun. Ona her zaman inanıyorum. İlk şampiyonluğu da Türk milletine armağan ediyoruz” ifadelerini kullandı.

MEHMET AKİF PİRİM: ŞAMPİYONLAR KULÜBÜ’NE DE ‘HOŞ GELDİN’ DİYORUM

Olimpiyat şampiyonu eski milli sporcu Mehmet Akif Pirim, Alperen’i tebrik ederek “Bir bayrak yarışı var. Yaseminler, Rızalar, Tahalar yıllarca bayrağı başarıyla taşıdı. Abilerinden, ablalarında o bayrağı alıp daha ileriye götürecekler. Şampiyonlar Kulübü’ne de hoş geldin diyorum. Antrenörü benim öğrencimdi. Onu da tebrik ediyorum” şeklinde görüş belirtti.