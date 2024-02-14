- Asayiş

'Huzur İstanbul' denetimi 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde 'Huzur İstanbul' denetimi yapıldı.

'Huzur İstanbul' denetimi  mask
'Huzur İstanbul' denetimi 
'Huzur İstanbul' denetimi 
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde 'Huzur İstanbul' denetimi yapıldı. Denetime; Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele şubelerinin yanı sıra Özel Harekât ekipleri de katıldı. Fatih'te Millet Caddesi üzerinde yapılan denetim sırasında durdurulan otomobil ve motosikletler tek tek aranırken, sürücülerin ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.

# istanbul, DENETİM, huzuristanbul, emniyet

14 Şub 2024 - 23:00 DHA İstanbul- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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