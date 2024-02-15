T.C. ANKARA BATIİCRA DAİRESİ 2023/1303 TLMT. TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/1303 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, Kazımkarabekir Mahalle/köy, 45290 Ada, 31 Parsel, 2. Kat 13 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçlu adına isabet eden tam hissesi satışa çıkarılmıştır Taşınmaz mesken nitelikli olup, ana yapının 2.Katında yer almaktadır. 101m² net, 120m² brüt kullanım alanına sahiptir. 3 oda, salon, mutfak, banyo, wc, 2 balkon, hol ve antre alanlarından oluşmaktadır.

Adresi : Kazım Karabekir Mahallesi 2042.Sokak Güleroğlu Apartmanı No:2 Daire:13 Etimesgut / ANKARA

Yüzölçümü : 1.227 m2

Arsa Payı : 53/1227

İmar Durumu : Taşınmazın konumlu olduğu parsel konut alanı imarlı olarak ayrılan bölgede kalmakta olup, Ayrık Nizam, 4 kat, yoldan 5m çekme mesafeli olacak şekilde yapılaşmaya uygun olduğu bilgisi edinilmiştir. Yol yeşil alan vb. faktörlerden etkilenmemekte olup net imar parselidir.

Kıymeti : 1.650.000,00 TL

KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf

Kaydındaki Şerhler: İpotek ve haciz şerhi bulunmakta olup, tüm şerhler tapu kaydındaki gibi ve dosyasında mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/04/2024 - 11:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/04/2024 - 11:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/05/2024 - 11:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/05/2024 - 11:35

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.