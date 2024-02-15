T.C. ANKARA BATIİCRA DAİRESİ 2023/5973 TLMT. TAŞINIRIN İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/5973 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|2.600.000,00 TL
|1
|Taşıt
|06 CZF 422 Plakalı, 2011 Model, PORSCHE Marka, PANAMERA 4S Tipli
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 12/03/2024 - 11:55
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Bitiş Tarih ve Saati : 19/03/2024 - 11:55
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 12/04/2024 - 11:55
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Bitiş Tarih ve Saati : 19/04/2024 - 11:55
(İİK m.114/4)
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.