T.C. ANKARA BATIİCRA DAİRESİ 2023/5973 TLMT. TAŞINIRIN İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/5973 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 2.600.000,00 TL 1 Taşıt 06 CZF 422 Plakalı, 2011 Model, PORSCHE Marka, PANAMERA 4S Tipli

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/03/2024 - 11:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/03/2024 - 11:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/04/2024 - 11:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/04/2024 - 11:55

(İİK m.114/4)