Ambulans uçak Yılmaz bebek için uçtu

Kars Harakani Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde Yılmaz çiftinin bebekleri, 29 haftalık olarak dünyaya geldi. 1 kilo ağırlığında doğan ve solunum rahatsızlığı yaşayan bebeğin 3’üncü basamak yeni doğan yoğun bakım ihtiyacı için Van Lokman Hekim Hayat Hastanesine sevkine karar verildi. Yapılan girişim ile Sağlık Bakanlığı bebeğin nakil konusunda devreye girdi. Ambulansla Harakani Havalimanı pistine getirilen bebek, Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans uçakla Van’a götürüldü. Erken doğumdan dolayı solunum yetmezliği yaşayan bebek, hastanede tedavi altına alındı.
Haber albümü için resme tıklayın
# yılmazbebek, ambulanuçak, Kars, Van, ile, için, geldi, karar
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.