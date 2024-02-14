"Çankaya için adaylığı bulunmaz bir fırsat!"

31 Mart yerel seçimlerine çok az bir zaman kala partiler adaylarını açıklamaya devam ediyor. Son günlerde açıkladığı adaylar ile gündemden düşmeyen Türkiye İşçi Partisi ( TİP) Ankara'nın Çankaya ilçesi için belediye başkan adayının İrfan Değirmenci olduğunu açıkladı.

Bunun üzerine, TİP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Zan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile İrfan Değirmenci'ye başarılar dileyerek, "Çankaya için adaylığı bulunmaz bir fırsattır." dedi

Gökhan Zan'ın açıklaması şu şekilde; "Sevgili İrfan Değirmenci, Hatay’ın mağduriyetlerinin tüm Türkiye tarafından duyulması konusunda büyük emek vermiş değerli bir gazetecidir. Çankaya için adaylığı bulunmaz bir fırsattır. Başarılar diliyorum, yolu açık olsun."