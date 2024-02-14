- Spor

Milli sporcu Selçuk Can'a altın madalya!

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 72 kiloda Selçuk Can, Azerbaycanlı Ulvi Ganizade’yi 2-0 yenerek altın madalya kazandı.

Milli sporcu Selçuk Can'a altın madalya! mask
Milli sporcu Selçuk Can'a altın madalya!
Milli sporcu Selçuk Can'a altın madalya!
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Şampiyonaya 2’nci turdan başlayan Selçuk Can, Macar rakibi Krisztian Vancza'yı 3-1; çeyrek finalde Avrupa şampiyonu Moldovalı Daniel Cataraga'yı 11-1 teknik üstünlükle yenerek yarı finale yükseldi. Milli sporcu bu turda Bireysel Rus Narek Oganian'ı 6-0 yenerek finale yükseldi. Selçuk, finalde Avrupa şampiyonu Azerbaycanlı Ulvi Ganizade ile karşılaştı. Selçuk Can, maçın her iki devresinde ihtarla altığı 1'er puanla maçı 2-0 kazanarak altın madalyanın sahibi oldu.

Kariyerinde 2 Avrupa ve 2 dünya üçüncülüğü bulunan Selçuk Can, ilk Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

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14 Şub 2024 - 21:38 DHA - Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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