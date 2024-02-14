Milli sporcu Selçuk Can'a altın madalya!

Şampiyonaya 2’nci turdan başlayan Selçuk Can, Macar rakibi Krisztian Vancza'yı 3-1; çeyrek finalde Avrupa şampiyonu Moldovalı Daniel Cataraga'yı 11-1 teknik üstünlükle yenerek yarı finale yükseldi. Milli sporcu bu turda Bireysel Rus Narek Oganian'ı 6-0 yenerek finale yükseldi. Selçuk, finalde Avrupa şampiyonu Azerbaycanlı Ulvi Ganizade ile karşılaştı. Selçuk Can, maçın her iki devresinde ihtarla altığı 1'er puanla maçı 2-0 kazanarak altın madalyanın sahibi oldu.
Kariyerinde 2 Avrupa ve 2 dünya üçüncülüğü bulunan Selçuk Can, ilk Avrupa şampiyonluğunu elde etti.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.