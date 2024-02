Milli sporcu Selçuk Can'a altın madalya!

Şampiyonaya 2’nci turdan başlayan Selçuk Can, Macar rakibi Krisztian Vancza'yı 3-1; çeyrek finalde Avrupa şampiyonu Moldovalı Daniel Cataraga'yı 11-1 teknik üstünlükle yenerek yarı finale yükseldi. Milli sporcu bu turda Bireysel Rus Narek Oganian'ı 6-0 yenerek finale yükseldi. Selçuk, finalde Avrupa şampiyonu Azerbaycanlı Ulvi Ganizade ile karşılaştı. Selçuk Can, maçın her iki devresinde ihtarla altığı 1'er puanla maçı 2-0 kazanarak altın madalyanın sahibi oldu.

Kariyerinde 2 Avrupa ve 2 dünya üçüncülüğü bulunan Selçuk Can, ilk Avrupa şampiyonluğunu elde etti.