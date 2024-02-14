Ambalaj fabrikasında yangın!

Yangın, saat 16.30 sıralarında Tokatköy Mahallesi, Çiftlik Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı ambalaj fabrikasında çıktı. Fabrikadan alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. AFAD ekipleri de tedbir amaçlı yangın olay yerine geldi. Yaklaşık 3 bin metre kare alana sahip olan fabrikadaki yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmalarının ardından söndürüldü. Mahalle sakini Mevlüt Ali Çakar, "Bize yakındı yangın yeri. Eşim dışardan alev geliyor dedi. Baktım fabrika yanıyor. Kibrit kutularını ambalaj yapıp satıyorlardı. İtfaiye ekipleri gelip müdahale edince sönmeye başladı" dedi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.