- Asayiş

Sokak ortasında kavga ettiler

Malatya'da iki genç kız, sokak ortasında kavga etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, kavga eden kızlar bölgeden uzaklaştı.

Sokak ortasında kavga ettiler mask
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Olay, öğleden sonra Şifa Mahallesinde meydana geldi. İki genç kız, cadde ortasında, bilinmeyen nedenle kavga etmeye başladı. Genç kızların saç saça kavgası çevredekilerin araya girmesiyle sonlandırılırken, o anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kavgaya karışan kızlar, daha sonra bölgeden uzaklaştı.

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14 Şub 2024 - 20:40 DHA Malatya- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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