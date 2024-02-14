Gazzelileri taşıyan uçak Ankara'ya indi!

Gazzeli hastalarla refakatçilerini taşıyan ve Mısır'ın El Ariş Havalimanı'ndan kalkan askeri uçak, Ankara Etimesgut Havaalanı'na indi. MSB Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı A400 M tipi askeri kargo uçakla getirilen hastaların sağlık durumları yolculuk süresince de sağlık personeli tarafından kontrol edildi.
Hastalar havaalanında bekletilen ambulanslarla Bilkent Şehir Hastanesi'ne nakledildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.