Gazzelileri taşıyan uçak Ankara'ya indi!

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Gazzeli hastalarla refakatçilerini taşıyan ve Mısır'ın El Ariş Havalimanı'ndan kalkan askeri uçak, Ankara Etimesgut Havaalanı'na indi. MSB Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı A400 M tipi askeri kargo uçakla getirilen hastaların sağlık durumları yolculuk süresince de sağlık personeli tarafından kontrol edildi.

Hastalar havaalanında bekletilen ambulanslarla Bilkent Şehir Hastanesi'ne nakledildi.