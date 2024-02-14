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Gazzelileri taşıyan uçak Ankara'ya indi!

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından 49 hastayla beraberindeki 107 refakatçi, Milli Savunma Bakanlığına (MSB) ait askeri kargo uçakla tedavi için Türkiye'ye getirildi.

Gazzelileri taşıyan uçak Ankara'ya indi!
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Gazzeli hastalarla refakatçilerini taşıyan ve Mısır'ın El Ariş Havalimanı'ndan kalkan askeri uçak, Ankara Etimesgut Havaalanı'na indi. MSB Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı A400 M tipi askeri kargo uçakla getirilen hastaların sağlık durumları yolculuk süresince de sağlık personeli tarafından kontrol edildi.

Hastalar havaalanında bekletilen ambulanslarla Bilkent Şehir Hastanesi'ne nakledildi.

# Ankara Etimesgut Havaalanı, askeri kargo uçak, Bilkent Şehir Hastanesi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Ankara, edildi, Mısır

14 Şub 2024 - 20:18 AA Ankara- Dünya

Mahreç  Anadolu Ajansı

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