"Tayyip Bey Sevgililer Günü'nü Mısır'da kutluyor"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır seyahatine ilişkin, "Bugün 14 Şubat, bugün Sevgililer Günü. Bugün birbirini seven herkese, eşlere, sevgililere günleri kutlu olsun. Herkes sevdiğine koşturuyor, Tayyip Bey de bugün Mısır'a gitmiş, Mısır'da Sisi'ye koşturmuş. Sevgililer Günü'nü orada kutluyor. Biz yıllardır ona 'Devletlerarası küslük olmaz, Sisi ile görüş' dedik. Dinlemedi, şimdi kendi ilişkisi gereği barışıyor ama bunca yıldır bu kadar eziyet çektirdiklerinin de vebali üstünedir" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Etimesgut Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katıldı. Özel'e partisinin kurmayları ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu da eşlik etti. İlk olarak konuşma yapan Mansur Yavaş, Etimesgut halkına 5 yıldır beraber olduklarını ve bu süre zarfında Ankara sokaklarında kendisine ait fotoğrafların yer almadığını kaydederek, şunları söyledi:

'BAŞKALARI GİBİ 'BEN HESABIMI ÖBÜR DÜNYADA VERİRİM' DEMİYORUZ'

"Daima sizin içinizde sade bir şekilde sizin içinizde yaşadık. Çocuklarımı, yakınlarımı belediyede görmediniz. Belediyede rant için dolaşanları görmediniz. Sadece ve sadece Ankara halkının gerçek ihtiyaçları için ortak akılla çalıştık. Kent Konseyi'nde 1800'ün üzerinde sivil toplum kuruluşları ile hep birlikte ortak akılla çalıştık. Ben yaptım oldu dönemi bitti. 4 binden fazla ihalemizi canlı yayınladık. Bunların hepsini herkes gördü. Yetmedi tüm harcamalarımızı belediyemizin web sayfasında kuruşuna kadar görüyorsunuz. Hesap veriyoruz. Bugünler hesap zamanı. Başkaları gibi 'ben hesabımı öbür dünyada veririm' demiyoruz. Çünkü bu dünyada hesabını veremeyen öbür dünyada asla öbür dünyada da hesabını veremeyecek demektir. Sizlerin parasını kendi paramız gibi harcıyoruz. Kendi paramızı harcamayacağımız hiçbir yere sizin paranızı harcamıyoruz. Alın terinizle belediyeye verdiğiniz paralar gerçek ihtiyaç sahiplerine gidiyor ve her mekanda hesabını veriyoruz. Kul hakkını adeta göz ardı ettiren, 'çalıyor ama çalışıyor' felsefesini Ankara'nın kaldırımlarının dibine kadar gömdük. İsraf edecek paramız yok. Değerli Etimesgutlular 25- 30 yıldır 3 tane başbakan, 1 cumhurbaşkanı, belediye başkanları, bakanlar İstasyon Caddesi'ne her seçimde geldiler, 'burayı çözeceğiz' dediler. Çözmek bize nasip oldu. Önceliğimiz Sincan ve Etimesgut'un çilesini bitirmek oldu. 135 milyon liraya İstasyon Caddesi'nin alternatifini yaptık ama 250, 300 milyon lira buranın altyapısına harcadık. Görünmez diye yapılmadı. Buralarda sel baskını ortaya çıkıyordu onları ortadan kaldırdık."

'KARNEYİ 10 ÜZERİNDEN 10 ALDI'

Ardından Etimesgutlulara seslenen Özgür Özel ise Etimesgut'ta çok önemli bir adım attıklarını ifade ederek, "Etimesgut çok farklı bir ilçe. Etimesgut, gelişen, çoğalan, kabına sığmayan ama birileri tarafından kıymeti bilinmeyen bir ilçe. Çok dikkatimi çekti, beni Ata Kavşağı'na götürdüler. Dediler ki 'Burası Türkiye'nin CHP belediyeciliği açısından en önemli noktası. Üç ilçe kesişiyor. Sincan orada, öbür tarafında Yenimahalle, bir tarafında Etimesgut. Aynı kavşakta Yenimahalle tarafına gidince evler 10 milyon lira. Etimesgut tarafında ilerleyince 6 milyon lira. Sincan tarafına gidince evler 3 milyon lira. Çünkü bir tarafı CHP'li belediye yönetiyor, bir tarafı yıllardır AK Parti'nin kötü belediyeciliği perişan etmiş, bir tarafta da ikisinin arasında kalmış bir Etimesgut var.' CHP'nin yönettiği kentlere yatırım geliyor, hizmet geliyor, kent güzelleşiyor. Sosyal demokrat belediye, o kentin gücüne güç, değerine değer katıyor. Bunu yapmaya geliyoruz Etimesgut'a. Türkiye'ye bir mesaj vermeye geldik. Etimesgut'un Ankaralı kimliğini kaybetmeden, Ankaralı kimliğine sahip çıkan, devlette geçmişte çok görevler yapmış, Devlet Tiyatroları'nda uzun yıllar harikulade yöneticilik işi çıkarmış, elinin değdiği yeri geliştiren ve güçlendiren, milletin sevdiği, halkın sevdiği birisine teklif götürdük. Hem bir devlet adamına hem bir halk kahramanına Etimesgut'a yakışacak bir yakışıklıya teklif götürdük. O da kabul etti. Bakın. Ona bakınca ben elbette bir Ankara sevdalısı görüyorum. Ona bakınca ben elbette suçlulara göz açtırmayan geceleyin hepimiz rahat uyusun diye canını ortaya koyan bir iradenin temsilcisini, kahraman Türk polisini görüyorum. Ona bakınca ben 'Bu kapı niye kapalı' diyen valiyi görüyorum, vatandaş kalabalık etmesin diyenlere, 'Vatandaşın girmediği yer mi olur, açın kapıları' diyen valiyi görüyorum. Ona bakınca ben 1 Nisan'dan itibaren Etimesgut'un yüzünü güldürecek, öyle kapalı kapılar arkasında değil aranızda dolaşacak, hepinizin sevgilisi Erdal Başkanımı görüyorum. Etimesgut, Türkiye'deki bütün gençler adına, nereye gitsem selam yolluyorlar. Etimesgut, Türkiye'deki polis teşkilatının kahramanları adına, Türkiye'nin dört bir yanında, 'Behzat Ç.'ye selam söyle, valime selam olsun' diyenler adına sizden bu 31 Mart'ta bir rekor kırmanızı ve Erdal Başkana sahip çıkmanızı istiyorum. İşine devam edecek, o çok güzel oynadı. Neyi oynadı? Yazılan bir senaryoyu oynadı, aklına yatmayan hiçbir rolü kabul etmedi. Ama işini dört dörtlük yaptı. Karneyi 10 üzerinden 10 aldı" diye konuştu.

'YARIN AKŞAMI BEKLEYİN'

31 Mart seçimlerinde vatandaşın 3 oy kullanacağını hatırlatan Özel, "Dördüncüsünde muhtarlar var. Hangi siyasi görüşten olursa olsun bütün muhtarlarımıza başarılar diliyoruz. Muhtarlarımıza şunu söylüyoruz; 'Hangi görüşten olursanız olun rozet yok. Bütçe yok, parti yok. Gidip de o sandıktan çıkıyorsunuz ya hepinize helal olsun. 31 Mart'tan sonra seçilen bütün muhtarlarım da Mansur Başkanıma emanet olsun. Söz veriyoruz.' Şimdi geriye 3 sandık var. O 3 sandıktan bir tanesi Erdal Başkan için Etimesgut oy sandığı, bir tanesi elbette Büyükşehir Belediyesinin yani Mansur Yavaş'ın 5 yıllık icraatlarının sonunda sizlerin ona vereceğiniz oylarla, birçoğunuz geçen seçimde oy verdi ama vermeyenler bu sürede onun insan ayırmadığını gördü, parti ayırmadığını gördü. Hizmeti yaparken tam bir adalet duygusu içinde olduğunu gördü. Çalmadığını, çaldırmadığını gördü. Ama en güzeli de o sıcacık elini omzunuzda hissettiniz. Şimdi Mansur Başkana hep beraber teşekkür yapma ve bu namuslu belediyeciliği ödüllendirme zamanı. Ben Mansur Yavaş'ı Etimesgut'a anlatacak değilim, Ankara'ya anlatacak değilim. Ben onu Türkiye'nin geriye kalan diğer illerin de nasıl devlet adamlığı olunur, nasıl bir şehrin sorunlarına hakim olunur, nasıl popülizme kaçmadan, yalana bulaşmadan doğru ve dürüst belediyecilikle iyi hizmet yapılır, nasıl israf bitirilir, tasarruf yapılır, nasıl bir para doğru yerde kullanılır, örnek olarak Mansur Başkanı bütün Türkiye'de anlatıyorum. Burada anlatmama gerek yok. Dayanışma belediyeciliğinin en güzel örneklerini verdi. Size biraz önce Erdal Başkandan bahsettim. Çok iyi bir oyuncu diye. Filmlerde çok güzel kendisini ifade ediyor, hepimizi memnun ediyor diye. Size bir müjdem var. Yarın akşamı bekleyin, kendisini oynayan, olduğu gibi görünen muhteşem bir televizyon starı ile karşılaşacaksınız. Yarın akşamı bekleyin" ifadelerini kullandı.

'VEBALİ ÜZERİNDEDİR'

Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır ziyaretine ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, "Bugün 14 Şubat, bugün Sevgililer Günü. Bugün birbirini seven herkese, eşlere, sevgililere günleri kutlu olsun. Herkes sevdiğine koşturuyor, Tayyip Bey de bugün Mısır'a gitmiş, Mısır'da Sisi'ye koşturmuş. Sevgililer Günü'nü orada kutluyor. Bakın Tayyip Bey'e, 'Sisi ile barışacak mısın' dendiğinde şöyle demişti: 'Sisi ile beni çok barıştırmak isteyenler var. Asla kabul etmiyorum. Etmem de. Neden, işte bundan dolayı. Halkın yüzde 52 oyunu almış bir Mursi ve arkadaşlarını cezaevine mahkum eden bir anti demokrat ile karşı karşıyayız. Onunla aynı masaya oturmam. Ben demokratım. Ben böyle bir kişi ile asla görüşmem. Her şeyden önce onun bir defa genel af ile içerideki herkesi dışarı çıkardığımı görmem lazım. Ben uluslararası platformda şu anda darbeci Sisi'yi Cumhurbaşkanı olarak görmüyorum, kabul etmiyorum. Aynı masada oturmadım, asla da oturmayacağım. Oturursam kendimi inkar ederim. Oturursam ben demokrat olamam. Oturursam ben insan olamam.' Sevgililer Günü'nde gitti, Sisi ile kucaklaşıyor. Ama bir gerçek var. Biz yıllardır ona 'Devletlerarası küslük olmaz, Sisi ile görüş' dedik. 'Büyükelçiyi çektin hadi, geri yolla' dedik. 'Orada çalışanlara yazık, öğrencimize yazık, bu kadar ihracat yapanımıza yazık, işverenimize, müteahhidimize yazık' dedik. Dinlemedi, şimdi kendi ilişkisi gereği barışıyor ama bunca yıldır bu kadar eziyet çektirdiklerinin de vebali üstünedir. Biz, devletlerarasında küslük olmayacağını, tepki gösterecekse göstermesini, arayı bir an önce düzeltmesini söylediğimizde bize, 'Hain, darbeci, darbeci sever' diyordu. Bugün darbeyi yapan ile sarılmış, poz veriyor. Bugüne kadar söylediklerinin her birisini inkar edip, doğru yola gelmiştir ancak Sevgililer Günü'nde sarılmak da Beyefendiye yakışır" diye konuştu.