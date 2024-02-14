- Asayiş

Yangına uykuda yakalandı!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sobadan sıçrayan kıvılcımın çıkardığı yangına uykuda yakalanan Zekeriya Akçay'ı (70) komşuları kurtardı. Yangında 2 katlı ev küle döndü.

Yangına uykuda yakalandı! mask
Yangına uykuda yakalandı!
Yangına uykuda yakalandı!
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Yangın, saat 14.30 sıralarında kırsal İclaliye Mahallesi'nde Zekeriya Akçay'a ait 2 katlı evde çıktı. İddiaya göre sobayı yakan Akçay, koltukta uyuyakaldı. Bu sırada sobadan sıçrayan kıvılcımın halıya düşmesiyle başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Yangını fark eden komşuları, yoğun dumandan etkilenen Akçay'ı kurtarırken, durumu itfaiyeye de bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri söndürmek için çalışma başlatırken, dumandan etkilenen Akçay'a sağlık ekiplerince müdahale edildi. İtfaiye ekiplerince 1 saatte kontrol altına alınarak söndürülen yangının ardından, 2 katlı ev kullanılmaz hale geldi.

Olay yerinde tedavisi tamamlanan Akçay'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma, yangınla ilgili inceleme başlattı.

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14 Şub 2024 - 19:43 DHA Bursa- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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