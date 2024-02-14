- Spor

Fenerbahçe, Rizespor maçına odaklandı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26'ncı haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı idmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Rizespor maçına odaklandı mask
Fenerbahçe, Rizespor maçına odaklandı
Fenerbahçe, Rizespor maçına odaklandı
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Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Çabukluk ve pas çalışmalarıyla süren idman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

# Fenerbahçe, Rizespor

14 Şub 2024 - 19:38 DHA İstanbul- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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