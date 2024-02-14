Fenerbahçe, Rizespor maçına odaklandı

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Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Çabukluk ve pas çalışmalarıyla süren idman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.