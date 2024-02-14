İbrahim keloğlan tutuklandı mı?

İstanbul Küçükçekmece'de oturduğu sitenin asansörüne giren kediyi 6 dakika boyunca döverek öldüren İbrahim Keloğlan serbest bırakılmıştı. Keloğlan'ın serbest bırakılmasına sosyal medyadan tepkiler çığ gibi büyümeye devam ederken, İbrahim Keloğlan'ın tutuklanıp tutuklanmayacağı merak konusu.

Öte yandan, Keloğlan'ın oturduğu sitenin sakinleri de tepkisini göstermeye devam ediyor. Keloğlan'ın kapısının önüne katil yazıları yazıldı ve "Sitede Katil istemiyoruz" sloganları atıldı.

SERBEST KALDIĞI İÇİN ÇOK MUTLU!

Sitenin asansörüne giren kediyi 6 dakika boyunca döverek ve ezerek öldüren İbrahim Keloğlan'ın serbest bırakılmasına eşinin çok sevindiği ve şikayet edenlere "esas vicdansız sizsiniz" dediği öğrenildi. Eşinin bu sözleri üzerine sosyal medyadan tepkilerde gecikmedi, bazı vatandaşlar Sibel Keloğlan ve İbrahim Keloğlan için "hiçbir mekan bunları içeri almasın, protesto edilsinler." gibi sözler kullandı.