İrfan Değirmenci'den ilk açıklama!

TİP Çankaya Belediye Başkan adayı Gazeteci İrfan Değirmenci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Çankaya için değişim çağrısında bulunarak, "Çankaya'da başarabiliriz. Başlıyoruz." dedi

Ayrıca Değirmenci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İlk kez Ankara'da aşık olduğunu, hayatının belli bir alanının Ankara'da geçtiğini ifade etti.

Değirmenci'nin paylaşımı şu şekilde; "Bahçeli'de çocuktum, Sıhhiye'de okudum, Cebeci'de üniversiteye gittim. Ben bu kentte ilk kez aşık oldum. İşte 14 Şubat'ta açıklandı. HAYDİ BAKALIM ÇANKAYA Sevgili Çankayalılar, Çankaya, heyecanın, tecrübenin, farklılığın kenti. Çankaya, saraya karşı kurulan halk meclisi. Çankaya, eşit ve özgür bir memleket hayali. O hayal, Çankaya’nın sokaklarında, parklarında, kampüslerinde, caddelerinde ve en önemlisi Çankayalıların kalplerinde saklı Halkı çaresizliğe, seçeneksizliğe terk etmeye ne gönlümüz ne de fikrimiz el verdi.

İşte bu bilinçle yola çıktık. Şimdi bir belediyeyi korumak için neler yapabileceğimizi değil, bir belediyenin bizler için neler yapabileceğini görme vakti Gelin, hep birlikte Çankaya’da, Cumhuriyet’in evinde, yepyeni bir dili konuşalım. Rantın, liyakatsizliğin, eş dost kayırmacılığının, ayrımcılığın dilini silelim. Dayanışma adına, eşitlik adına, sembolik değil gerçek bir değişim yaratalım Çankaya’da başarabiliriz. BAŞLIYORUZ."