14 Şub 2024 - 18:16- Siyaset G:

TİP Çankaya adayı kim oldu?

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Ankara'nın Çankaya ilçesi için Belediye Başkan adayını açıkladı.

TİP Çankaya adayı kim oldu? mask
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Türkiye İşçi Partisi ( TİP) sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çankaya Belediye Başkan adayını açıkladı. TİP'ten yapılan açıklamaya göre Çankaya Belediye Başkan Adayı Gazeteci İrfan Değirmenci oldu.

TİP'ten yapılan açıklama şu şekilde; "Yıllarca her türlü rantı, talanı, yolsuzluğu konuşup gündeme taşıdı; şimdi Çankaya’da eşitlikten, özgürlükten, değişimden yana bir belediyeciliği konuşacak! Çankaya Belediye Başkan Adayımız İrfan Değirmenci!" 

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14 Şub 2024 - 18:16 Ankara- Siyaset

Mahreç  Melisa Sapaz

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