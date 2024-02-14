TİP Çankaya adayı kim oldu?

Türkiye İşçi Partisi ( TİP) sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çankaya Belediye Başkan adayını açıkladı. TİP'ten yapılan açıklamaya göre Çankaya Belediye Başkan Adayı Gazeteci İrfan Değirmenci oldu.

TİP'ten yapılan açıklama şu şekilde; "Yıllarca her türlü rantı, talanı, yolsuzluğu konuşup gündeme taşıdı; şimdi Çankaya’da eşitlikten, özgürlükten, değişimden yana bir belediyeciliği konuşacak! Çankaya Belediye Başkan Adayımız İrfan Değirmenci!"