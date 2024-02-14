İrfan Değirmenci Çankaya adayı!

Türkiye İşçi Partisi (TİP) sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çankaya Belediye Başkan adayını açıkladı. TİP'ten yapılan açıklamaya göre Çankaya Belediye Başkan Adayı Gazeteci İrfan Değirmenci oldu.

TİP'ten yapılan açıklama şu şekilde; "Yıllarca her türlü rantı, talanı, yolsuzluğu konuşup gündeme taşıdı; şimdi Çankaya’da eşitlikten, özgürlükten, değişimden yana bir belediyeciliği konuşacak! Çankaya Belediye Başkan Adayımız İrfan Değirmenci!"