- Asayiş

Cenazeye giderken hayatlarını kaybettiler

Karabük'te, aydınlatma direğine çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Araçtakilerin, bir yakınlarının cenazesine gittikleri belirtildi.

Cenazeye giderken hayatlarını kaybettiler mask
Cenazeye giderken hayatlarını kaybettiler
Cenazeye giderken hayatlarını kaybettiler
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Kaza, saat 13.00 sıralarında Karabük-Yenice yolunun Şahinkayası mevkisinde meydana geldi. İstanbul’dan Karabük’ün Yenice ilçesindeki bir yakınlarının cenazesine gidenlerin içinde olduğu Murat Kazancı (40) yönetimindeki 34 SB 513 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp aydınlatma direğine çaptı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, araçtaki Azize Kırış'ın (52) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü Murat Kazancı ile Dursun Kırış (50), Cengiz Kırış (50) ve İlyas Kazancı (37) hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Dursun Kırış da kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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14 Şub 2024 - 18:14 DHA Karabük- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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