Şimdi değişim zamanı!

Demokratik Toplumcu Mimarlar Grubu'nun yayımladığı manifesto şu şekilde;

“Bugün herkes beraberinde taşıdığı bir parmaklığın ardında yaşıyor. Gün geçtikçe özgür bir

ortamda, insanca yaşama duyulan özlem artıyor. Bunu anlamıyor, anlamak istemiyorlar.

Şimdi insanca bir yaşam için rüzgârın yönünü değiştirme zamanı…”

Artık görmek istediğimiz değişimin kendisi biz olmalıyız,

Bugünü değiştirmezsek, yarınlarımızın tamamı düne benzeyecektir.

Unutmayalım ki değişim içeriden açılan bir kapıdır,

Önce kendimizden başlayarak,

Gelin bu kapıyı hep birlikte, şimdi açalım.

Oda’da değişimi talep et; DEĞİŞİM demokratik bir eylemdir.

DURMA, MESLEĞİN VE ODAN İÇİN HAREKETE GEÇ (MOmentum ruhuyla)

Mimarın ve mimarlığın varlığı için;

● Ülkenin ve mimarlığın içinden geçtiği değişimin farkında olan ve bu DEĞİŞİMİ

YÖNLENDİREBİLEN,

● Yasa yapım süreçlerinde yeni İLETİŞİM BİÇİMLERİ geliştirerek SESİNİ DUYURABİLEN,

● Yasal düzenlemelere karşı ANINDA refleks göstererek TOPLUMSAL HAKLARI

GÖZETEN,

● Kamuoyuna MİMARLIĞI, MİMARLARIN DEĞERLERİNİ yeniden HATIRLATAN,

● Mimarın FİKRİNİN, ÜRETİMİNİN ve hakkı olan EMEĞİNİN karşılığının BELİRLEYİCİSİ VE

TAKİPÇİSİ OLAN,

● Kazanılan MESLEKİ HAKLARI ön planda tutan ve KORUYAN,

● Meslek ortamında ve kurumlarda CİNSİYET EŞİTLİĞİNİ sağlayacak ve AYRIMCILIĞI

engelleyecek adımlar atan,

● Mimarlar arasında DAYANIŞMA ve İLETİŞİM için kültürel ve sosyal ortamları geliştiren,

Bir oda için DEĞİŞİM.

DEĞİŞİM

Örgütündeki demokrasiyi ve işlevselliği sağlamak için;

● Ülkenin kötü gidişatının bilincinde olarak, DEĞİŞİM için çaba harcayan,

● “SALTANATA SON” isyanını meslek örgütünde de uygulayabilen,

● Kendi içinde ÖTEKİLER yaratmayan ve kimseyi yargılamadan, sorunları

meslektaşlarının KATILIMI ile çözümleyen,

● Üyeliği AİDİYET üzerinden kurgulayan,

● Tespit ettiği kent suçlarını, yalnız dava açarak değil, konu üzerine GERÇEK KAMUOYU

yaratarak ve çözümler üreterek ortama sunan ve bir KENT İZLEME MERKEZİ’ni yeniden

tanımlayan,

● Dönüşen dünyada mimarın YENİ İHTİYAÇLARINI tanımlayabilen, bu sorunlara

ÇÖZÜMLER üreten ve bunu üyelerine HİZMET kabul eden,

● Yapı üretim süreçlerinde disiplinler arası iş bölümünün farkına vararak, mimarın

organizasyonun başında olduğunu vurgulayarak, MESLEĞİN DURUMUNU YENİDEN

TANIMLAYABİLEN,

● ÇALIŞMA KOMİSYONLARINI yenileyerek, üyelerinin etkin katılımıyla, sadece kültür

alanında değil, her alanda çalışmaların geliştirilmesinin SÜREKLİLİĞİNİ sağlayan ve

ORTAK ÜRETİM ORTAMI haline getiren,

● KAMUDA ÇALIŞAN, ÜCRETLİ ÇALIŞAN, SERBEST MİMAR VE EMEKLİ MİMARLARIN

sorunlarını ayrı ayrı tespit eden ve bu sorunlara hassasiyetle odaklanan,

● Oda hizmetini verirken üyelerini kamuda çalışan, ücretli çalışan, serbest mimar, emekli

mimar şeklinde AYIRMAYAN, meslektaşlarına EŞİT, ADİL VE HOŞGÖRÜLÜ davranan,

● ÜCRETLİ ÇALIŞAN MİMARLARIN çalışma koşulları, ücretleri, mesai şartları, özlük ve

örgütlenme hakları konularında YANINDA OLAN,

● YENİ MEZUNLARA mesleğe başlarken, meslek hayatlarını kolaylaştırma ve iş bulma

konularında DESTEK OLABİLEN, KULUÇKA MERKEZLERİYLE bağımsız girişimlere can

suyu veren,

● YENİ MEZUNLARI oda üyeliği, odayı ve mesleği sevmeleri için TEŞVİK EDEN,

● ÖĞRENCİLERE dünya mimarlık kültürünü tanıyabilecekleri ortam, ilişki ağı ve bütçe

olanaklarını SAĞLAYAN,

● Mimarlık fakülteleri ile mimarlık eğitimi konusunda İŞ BİRLİĞİ yapan,

● Hukuk Bürosu yoluyla üyelerinin tüm yasal gereksinimlerinde aktif ve güncel DESTEK

VEREN,

● Yayınları diğer sektörler tarafından da takip edilen, üyelerine TAZE BİLGİ AKTARABİLEN

ve BİLGİYİ OLUŞTURABİLEN,

● Üyelerinin yayın, çalışma, makale ve benzeri ÜRETİMLERİ yapmalarını özendiren ve bu

üretimlerini DESTEKLEYEN,

DEĞİŞİM

● Yapı sektörünün diğer bileşenlerindeki GELİŞMELERİ görmezden gelmeyen, bu

değişimleri yakından TAKİP EDEN,

● Sektör bileşenleri ve meslektaşlarımız arasında AKTİF İLETİŞİM ve ETKİLEŞİM ortamı

SAĞLAYABİLEN,

● TEMSİLCİLİKLERİN sorunlarına onlarla birlikte ÇÖZÜM ÜRETEN ve ETKİN

KATILIMLARIYLA bölgelerindeki meslek ortamını GELİŞTİREN,

● Tüm ODA HİZMETLERİNİ online ve çağın gerekliliklerine uygun hale getiren,

● Mesleki denetimin bürokratik bir gereklilikten çıkarılarak, MESLEĞİN GELİŞİMİNE

katkıda bulunmasını SAĞLAYAN,

● Yönetim kurulu toplantıları ve bütçesinin ŞEFFAFLIĞINI sağlayan, üyelerini düzenli

BİLGİLENDİREN,

● DEPREM ve doğa afet risklerini görmezden gelmeyen, meslektaşlarını ve vatandaşlarını

BİLGİLENDİRMEYİ hedefine alan,

● Şube tarihi ve arşivini güncelleyen, meslek ve oda tarihini gelecek kuşak

meslektaşlarımıza AKTARAN,

Bir oda için DEĞİŞİM.

Herhangi bir yerde veya her yerden başlayabiliriz.

Yeter ki orada bir değişim olsun,

Ve bunu birlikte başlatabilir, başarabiliriz.

ÇÜNKÜ GEÇMİŞİN ARABALARIYLA HİÇBİR YERE GİDEMEYİZ …

Her değişim başka değişimlere ihtiyaç duyar ve sonunda

SALTANAT(LAR)A SON VERİR.

“Evrende sabit olan bir şey yoktur.

Değişmez olarak gördüğümüz her şey görünüştür.

Esas olan, değişmedir.”

Herakleitos