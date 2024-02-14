- Siyaset

"İliç'te denetimler sıkı bir şekilde yapıldı!"

AK Parti İBB Adayı Murat Kurum Erzincan İliç'teki maden ocağındaki faciayla ilgili açıklamalarda bulundu.

"İliç'te denetimler sıkı bir şekilde yapıldı!" mask

. Kurum"  Bakanlığım döneminde, söz konusu bu işletmeye verilen ÇED raporunu dile getiriyorlar. Çevre Bakanlığı sadece çevresel etkileri denetler. İşletme; çevreye, doğaya zarar veriyor mu, vermiyor mu buna bakar! Bakanlığımız döneminde, bu işletmenin çevresel etki denetimleri çok sıkı bir şekilde yapıldı. Bu işletmenin çevre mevzuatına uygun iş yapıp yapmadığı, tam 135 kez denetlendi. 21 Haziran 2022'de, işletmeye Çevre Kanunu'ndaki en üst sınırdan idari para cezası verildi. İşletmenin faaliyetinde çevre mevzuatı kapsamında görülen eksiklikler nedeniyle; 3 ay kapısına mühür vuruldu.  Bununla da kalınmayıp; işletmenin çevreyi kirletmesi nedeniyle; Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu" dedi.

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14 Şub 2024 - 17:53 DHA İstanbul- Siyaset

Mahreç  Dha Ajansı

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