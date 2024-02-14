Yener Yıldırım görevden mi alındı?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in katılımı ile Ankara ilçe adaylarının tanıtım toplantısı yapıldı. Genel Merkez'de düzenlenen toplantıdan sonra Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım görevden alındı.

Genel Merkez'de yapılan toplantıda gergin anlar yaşandı. Etimesgut adayının eski AK Parti Etimesgut İlçe Başkanı Hilmi Özer olmasına salondaki bazı partililer tepki gösterdi. Etimesgut İlçe Teşkilatı üyeleri, 'Teşkilat istemiyor', 'Mansur Başkan' şeklinde sloganlar attı. Tepki gösteren partililer, yaşanın arbedenin ardından görevliler tarafından salondan çıkarıldı.

Öte yandan, yaşanan protesto gösterilerinin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım’ı görevden aldı.